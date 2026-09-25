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EL EFECTO TEMU

Caen las compras por internet en el exterior y aumentan las ventas de comercios en Uruguay, en particular el rubro vestimenta

El presidente de la Cámara de Comercio confirmó tres meses de caída de las compras por internet, y dijo que como contrapartida aumentaron las ventas en Uruguay, un ejemplo claro es el rubro vestimenta.

Cayeron las compras por internet en el exterior y aumentan las ventas de comercios en Uruguay.&nbsp;

Cayeron las compras por internet en el exterior y aumentan las ventas de comercios en Uruguay. 

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El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Julio César Lestido confirmó que van tres meses de caída de las compras por internet en el exterior, mediante el mecanismo de franquicias, y que como contrapartida aumentaron las ventas de locales en Uruguay, con especial destaque del rubro vestimenta.

De esta forma se ha dado comenzado a revertir el llamado efecto Temu, tras más de dos años de incremento exponencial de las compras por internet, lo que derivó en que el gobierno pusiera IVA a estas operaciones y se obligara a un registro aduanero.

Esto provocó una caída en las compras al exterior a través de sitios web y aplicaciones, como la china Temu, aseguró Lestido.

Foto: Envato. Imagen ilustrativa.
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Uno de los rubros más afectados por las compras en el exterior durante el 2024 y 2025 fue la vestimenta local, que ahora repunta, destacó el empresario.

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