Fuerza Aérea realizó entrenamiento en el helipuerto frente al Hospital Militar

Helicópteros del Escuadrón Aéreo Nº5 de la Fuerza Aérea realizaron tareas de entrenamiento frente al Hospital Militar.

"La idea es que las tripulaciones entrenen la operación de aproximación al helipuerto, en virtud de que estamos como reserva estratégica del Estado en materia de salud, y en ese sentido, apoyando distintos eventos como el tema de las previsiones por el evento del niño, somos también Centro Nacional de Trasplante Hepático y también cualquier evacuación aeromédica que se tenga que realizar", explicó Silvana Ferrero, del departamento de Apoyo del Hospital Militar.

El objetivo es que el helipuerto esté "operativo y con tripulaciones entrenadas".

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"Es un helipuerto que opera en condiciones de vuelo visual, que son las que tenemos en el día de hoy, operaciones diurnas", indicó.

El comandante del escuadrón brindó detalles de los entrenamientos realizados por helicópteros e informó que la última vez que se utilizó ese helipuerto fue en el 2015.

Vecinos de la zona se acercaron para observar los entrenamientos realizados por helicópteros.