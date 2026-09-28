Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas y persistencia de tormentas puntualmente fuertes

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y persistencia de tormentas puntualmente fuertes.

Los fenómenos que rigen hasta la hora 12.00 podrán estar acompañados por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

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Artigas: Todo el departamento.

Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal y Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, Gartental, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y Punta de Carretera.