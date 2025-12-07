Un femicidio con intento de suicidio se registró este domingo de tarde en una estación de servicio de Treinta y Tres.
Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
La mujer llegó a la estación de servicio de Treinta y Tres pidiendo ayuda. Atrás llegó su expareja. La encerró en una pieza y allí la mató y luego se disparó en la cabeza.
La mujer, de 45 años, llegó a la estación pidiendo ayuda. Atrás llegó su expareja, un hombre de 53 años.
Según información policial primaria a la que accedió la corresponsal Paola Elso, el hombre encerró a la mujer en una pieza. Para entonces ya habían llamado a la Policía.
Cuando los efectivos llegaron se escucharon dos detonaciones. El hombre le disparó a la mujer y luego se disparó en la cabeza.
Los médicos convocados de emergencia constataron que la mujer estaba ya sin signos vitales, mientras que el hombre fue derivado a un centro de salud.
La pareja estaba separada desde hacía tiempo y hasta comienzos de octubre regían medidas cautelares de no acercamiento con dispositivo electrónico.
Según el informe primario, luego de quitada la tobillera electrónica al hombre no hubo nuevas denuncias de violencia.
