Gremio de Industria Láctea convoca a paro para este miércoles; continúa la huelga de hambre por despidos de Claldy

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea convoca a un paro general para este miércoles 10 de diciembre, acompañado de una concentración en la plaza Independencia a partir de la hora 10:00.

Ya van 5 días desde que los trabajadores despedidos de Claldy comenzaron una huelga de hambre frente a Presidencia.

Desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Enrique Méndez, dijo a Subrayado que continúan en la búsqueda de soluciones para los compañeros de Young.

"Sin dudas esperando alguna apertura de algún espacio que pueda dar la garantía que pueda revertir este escenario de represión que ha sido instalado por esta empresa". PARO INDUSTRIA LACTEA

Temas de la nota industria láctea

paro

Claldy