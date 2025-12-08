"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde

Su exesposa Karina Vignola compartió este lunes de tarde en redes sociales un mensaje de despedida en el que le agradece por darle “lo más hermoso” de su vida, sus dos hijas.

“Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor”, escribió Vignola.

Y agregó: “Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger. Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en Paz. Te vamos extrañar. Hasta siempre Gaspi”.