El comunicador, actor, músico y conductor de televisión Gaspar Valverde falleció en las últimas horas a la edad de 50 años tras sufrir una aneurisma.
"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
La exesposa de Gaspar Valverde compartió en redes sociales un mensaje de despedida a Gaspar Valverde, que falleció a los 50 años de edad.
Su exesposa Karina Vignola compartió este lunes de tarde en redes sociales un mensaje de despedida en el que le agradece por darle “lo más hermoso” de su vida, sus dos hijas.
“Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor”, escribió Vignola.
Y agregó: “Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger. Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en Paz. Te vamos extrañar. Hasta siempre Gaspi”.
