"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde

La exesposa de Gaspar Valverde compartió en redes sociales un mensaje de despedida a Gaspar Valverde, que falleció a los 50 años de edad.

Karina-Vignola-y-Gaspar-Valverde-foto-instagram-Karina

Su exesposa Karina Vignola compartió este lunes de tarde en redes sociales un mensaje de despedida en el que le agradece por darle “lo más hermoso” de su vida, sus dos hijas.

“Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor”, escribió Vignola.

Y agregó: “Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger. Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en Paz. Te vamos extrañar. Hasta siempre Gaspi”.

Embed - Karina Vignola on Instagram: "Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor. Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger. Brindo por los hermosos momentos vividos Te fuiste en Paz Te vamos extrañar Hasta siempre Gaspi ♥"
View this post on Instagram

