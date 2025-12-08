RECIBÍ EL NEWSLETTER
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo

Desde el Colectivo Feminista Ana Yacobazzo convocaron a una concentración para este lunes a las 19:00 horas en la plaza 19 de Abril.

lucia-fernandez-colectivo-feminista

"Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, hizo todo lo que había que hacer, fue a todas las instituciones posibles que podía ir, y hay un fallo en el sistema y hay un fallo en las instituciones, más allá de que no tenemos que dejar de creer en ellas y dejar de ir a las instituciones, dijo Lucia Fernández, del colectivo.

La joven recordó que hay "tres casos de femicidios sin resolver" y que ahora están ante un caso "que se da en público, a las 14:00 horas, donde los varones no le tienen miedo a nada, no le tienen miedo a la Justicia".

fue una situacion realmente tragica, dramatica, de persecucion a la victima, dijo negro sobre femicidio
"Fue una situación realmente trágica, dramática, de persecución a la víctima", dijo Negro sobre femicidio

El colectivo convoca a una concentración para este lunes a las 19:00 horas en la plaza 19 de Abril.

Embed - Colectivo Feminista Ana Yacobazzo Machado

