Una mujer que iba en moto fue atropellada por un auto en la esquina de las calle 33 y 54 del balneario Buenos Aires, en Maldonado.
Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar
La mujer iba en moto por la calle 33 del balneario Buenos Aires, en Maldonado. Es la esquina con la calle 54 fue atropellada por un auto oscuro que se fugó del lugar.
El choque ocurrió el viernes 5 de noche y quedó registrado en cámaras de seguridad de viviendas cercanas. Allí se observa que la persona que conducía el auto frenó, abrió la puerta, miró para atrás y luego escapó a toda velocidad.
La mujer fue internada con varias lesiones y debió ser operada. Su abogado, Rafael Silva, dijo a Subrayado que ya se radicó la denuncia en la seccional 12 de La Barra por lesiones y omisión de asistencia.
Esperan que se asigne un fiscal para comenzar con la investigación e intentar ubicar a la persona que conducía el auto.
