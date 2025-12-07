Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Una mujer que iba en moto fue atropellada por un auto en la esquina de las calle 33 y 54 del balneario Buenos Aires, en Maldonado.

El choque ocurrió el viernes 5 de noche y quedó registrado en cámaras de seguridad de viviendas cercanas. Allí se observa que la persona que conducía el auto frenó, abrió la puerta, miró para atrás y luego escapó a toda velocidad.

La mujer fue internada con varias lesiones y debió ser operada. Su abogado, Rafael Silva, dijo a Subrayado que ya se radicó la denuncia en la seccional 12 de La Barra por lesiones y omisión de asistencia.

Esperan que se asigne un fiscal para comenzar con la investigación e intentar ubicar a la persona que conducía el auto.

