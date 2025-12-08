Inumet emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas por un ciclón extratropical

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas por efecto de un ciclón extratropical .

A partir de la noche de este lunes 8 y hasta la mañana del miércoles 10, se espera que el extremo sur de un ciclón extratropical, que se desarrollará en el noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil, afecte el norte, centro y noreste de Uruguay.

Durante el martes 9, se prevé que el fenómeno se desplace hacia el este e ingrese al Océano Atlántico frente a las costas de Brasil.

En Uruguay, se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio esperados entre 40-80 milímetros y el desarrollo de tormentas puntualmente fuertes, que podrán generar acumulados de lluvia mayores a 100 milímetros.

El martes 9 y el miércoles 10, se prevé un leve incremento del viento con rachas entre 50-60 km/h, principalmente en el noreste del país.