DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas por un ciclón extratropical

Se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio esperados entre 40-80 mm y el desarrollo de tormentas puntualmente fuertes, que podrán generar acumulados de lluvia mayores a 100 mm.

Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy

Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas por efecto de un ciclón extratropical.

A partir de la noche de este lunes 8 y hasta la mañana del miércoles 10, se espera que el extremo sur de un ciclón extratropical, que se desarrollará en el noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil, afecte el norte, centro y noreste de Uruguay.

Durante el martes 9, se prevé que el fenómeno se desplace hacia el este e ingrese al Océano Atlántico frente a las costas de Brasil.

fin de semana de playa total, ciclon extratropical el lunes y luego las minimas seran de 10°, anuncio nubel cisneros
"Fin de semana de playa total", "ciclón extratropical el lunes" y luego las mínimas serán de 10°, anunció Nubel Cisneros

En Uruguay, se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio esperados entre 40-80 milímetros y el desarrollo de tormentas puntualmente fuertes, que podrán generar acumulados de lluvia mayores a 100 milímetros.

El martes 9 y el miércoles 10, se prevé un leve incremento del viento con rachas entre 50-60 km/h, principalmente en el noreste del país.

