MONTEVIDEO

Imputaron con arresto domiciliario nocturno a mujer que alcoholizada atropelló personas frente al Antel Arena

El hecho ocurrió el jueves 11 de setiembre, sobre las 23:30 de la noche. La mujer chocó a unas ocho personas y huyó de la escena.

Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La camioneta que conducía la mujer alcoholizada.

Fue imputada la mujer que estando alcoholizada atropelló a varias personas afuera del Antel Arena.

Los delitos que se le imputaron son lesiones graves, lesiones personales a título de dolo eventual y omisión de asistencia. Debe cumplir arresto domiciliario nocturno y presentarse en seccional mientras avanza la investigación, por 120 días.

La fiscal del caso es Patricia Rodríguez.

El caso

El jueves 11 de setiembre sobre las 23:30 horas una mujer de 28 años que conducía una camioneta Fiat Fiorino blanca atropelló a varias personas frente al Antel Arena. Los heridos fueron ocho personas.

El atropellamiento ocurrió en momentos en que las víctimas salían del Antel Arena, pues había terminado el recital del grupo La Konga. La conductora fugó del lugar, pero más tarde se presentó en la seccional 13, ubicada en Bulevar Artigas y Cufré, reconociendo los hechos.

