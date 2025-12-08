Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años

Gaspar Valverde falleció a los 50 años de edad tras sufrir una aneurisma, confirmó a Subrayado su familia. A fines de noviembre había tenido un accidente de tránsito y en los últimos días estaba internado en una mutualista de Montevideo tras sufrir un aneurisma.

Valverde fue conductor de televisión, comunicador, actor y músico. Actualmente tenía participaciones en programas por streaming.

Valverde comenzó en los años 90 en teatro infantil, trabajó con Cacho de la Cruz en canal 12 y con Omar Gutierrez en canal 4.

Luego en Canal 10 participó de varios programas de humor, como Yo y 3 más, y la serie Bienes Gananciales. Su última participación en el canal fue en Polémica en el Bar.

En los últimos tiempos participó y dirigió varios programas por streaming, como Imperfectos, el Show.

Con su expareja Karina Vignola compartió varios programas de televisión y otros proyectos en medios. Estuvieron casados más de 10 años y tienen dos hijas adolescentes.