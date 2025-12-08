RECIBÍ EL NEWSLETTER
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años

Gaspar Valverde tenía 50 años de edad. Fue actor, comunicador, humorista, músico y conductor de televisión. Trabajó en numerosos medios y programas.

gaspar-byn-valverde

Gaspar Valverde falleció a los 50 años de edad tras sufrir una aneurisma, confirmó a Subrayado su familia. A fines de noviembre había tenido un accidente de tránsito y en los últimos días estaba internado en una mutualista de Montevideo tras sufrir un aneurisma.

Valverde fue conductor de televisión, comunicador, actor y músico. Actualmente tenía participaciones en programas por streaming.

Valverde comenzó en los años 90 en teatro infantil, trabajó con Cacho de la Cruz en canal 12 y con Omar Gutierrez en canal 4.

hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de karina vignola
Seguí leyendo

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola

Luego en Canal 10 participó de varios programas de humor, como Yo y 3 más, y la serie Bienes Gananciales. Su última participación en el canal fue en Polémica en el Bar.

En los últimos tiempos participó y dirigió varios programas por streaming, como Imperfectos, el Show.

Con su expareja Karina Vignola compartió varios programas de televisión y otros proyectos en medios. Estuvieron casados más de 10 años y tienen dos hijas adolescentes.

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical