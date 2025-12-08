Rige una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para seis departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes.

Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, informó Meteorología.