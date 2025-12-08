El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes.
Rige una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para seis departamentos
Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, informó Meteorología.
Principales localidades afectadas:
Seguí leyendo
Meteorología extendió la advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes
- Artigas: Todo el departamento.
- Paysandú: Todo el departamento.
- Río Negro: Algorta, Menafra y Paso de los Mellizos.
- Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Todo el departamento.
- Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Próxima actualización a las 21:30 horas.
Lo más visto
"Hasta siempre, Gaspi"
"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE
Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN
Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI
ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO
Dejá tu comentario