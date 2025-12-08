RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA 21:30

Rige una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para seis departamentos

Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes.

Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes, informó Meteorología.

Principales localidades afectadas:

  • Artigas: Todo el departamento.
  • Paysandú: Todo el departamento.
  • Río Negro: Algorta, Menafra y Paso de los Mellizos.
  • Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
  • Salto: Todo el departamento.
  • Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Próxima actualización a las 21:30 horas.

