Uno de los imputados por tráfico de cocaína a Bélgica fue concejal y dirigente político en Soriano

El exconcejal cumple desde fines de enero prisión preventiva tras ser imputado por el delito de asistencia al narcotráfico.

Deberá cumplir la medida cautelar de prisión hasta agosto, según dispuso la Justicia a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes. En 2018 Mengen había sido imputado por un episodio de violencia privada.

Su rol en el tráfico de cocaína fue ir como acompañante en el camión que transportó el cargamento hasta el puerto de Montevideo y darle indicaciones al conductor.

El segundo imputado por el caso es un empresario encargado de la exportación de 22.300 budines y alfajores, y más de 1.000 botellas de vermú a Bélgica.

Los productos que iban en el contenedor fueron comprados en una cadena de supermercados y no a la empresa que los fabrica, luego derivados a un depósito en Canelones donde se acondicionó la droga, y de allí trasladados a Zonamerica, para luego ser trasladados al puerto de Montevideo, donde se cargó todo en un buque con destino a Bélgica, donde la maniobra quedó al descubierto.

Varias alarmas fueron las que no se activaron en Uruguay: la droga fue enviada junto con productos que habitualmente no se exportan a Europa, el envío no lo hacía la empresa fabricante sino una tercera y por último el destino, ya que Bélgica es considerado punto de ingreso de grandes cantidades de droga al continente europeo.