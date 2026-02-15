Dos brasileños fueron detenidos en el Aeropuerto de Carrasco y condenados por llevar cocaína en su calzado

Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y condenados en las últimas horas por tráfico de droga.

Los individuos fueron interceptados por la Policía cuando intentaban viajar a Europa con más de un kilo de cocaína acondicionada en su calzado.

Los hombres fueron condenados como autores responsables de un delito de exportación de sustancia en grado de tentativa, por lo que deberán cumplir dos años de penitenciaría.

Personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional fue informado por personal de Policía Aérea que dos pasajeros, de nacionalidad brasileña, presentaban imágenes anómalas en el interior de sus championes al pasar por el escáner.

Los hombre de 26 y 22 años de edad, pretendían arribar un vuelo con destino a Madrid-España, teniendo como destino final Milán-Italia.

Los efectivos incautaron además dos celulares y -€980. Los championes tenían en su interior -1,235 kg de cocaína.