RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTENTABAN VIAJAR A EUROPA

Dos brasileños fueron detenidos en el Aeropuerto de Carrasco y condenados por llevar cocaína en su calzado

Los hombres que intentaban viajar a Europa fueron condenados por un delito de exportación de sustancia en grado de tentativa, por lo que deberán cumplir dos años de penitenciaría.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y condenados en las últimas horas por tráfico de droga.

Los individuos fueron interceptados por la Policía cuando intentaban viajar a Europa con más de un kilo de cocaína acondicionada en su calzado.

Los hombres fueron condenados como autores responsables de un delito de exportación de sustancia en grado de tentativa, por lo que deberán cumplir dos años de penitenciaría.

luto en el carnaval de melo: director de escuela de samba, javier andrade, murio luego del desfile
Seguí leyendo

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile

Personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional fue informado por personal de Policía Aérea que dos pasajeros, de nacionalidad brasileña, presentaban imágenes anómalas en el interior de sus championes al pasar por el escáner.

Los hombre de 26 y 22 años de edad, pretendían arribar un vuelo con destino a Madrid-España, teniendo como destino final Milán-Italia.

Los efectivos incautaron además dos celulares y -€980. Los championes tenían en su interior -1,235 kg de cocaína.

Temas de la nota

Lo más visto

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
LO ANUNCIÓ LA COMUNA

Desde este domingo habrá nueve nuevos puntos de control para vehículos de carga en Montevideo
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO

Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto

Te puede interesar

Foto: Cld TV Libertad
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
Ministerio del Interior
INTENTABAN VIAJAR A EUROPA

Dos brasileños fueron detenidos en el Aeropuerto de Carrasco y condenados por llevar cocaína en su calzado

Dejá tu comentario