Unión de Exportadores alerta por caída del dólar y pérdida de competitividad

“La exportación es un motor fundamental para la economía uruguaya. Un sector exportador poco competitivo es un sector que no invierte, que no crece y que no genera empleo. Esperamos que las autoridades entiendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia”, finaliza el comunicado.

La cotización del BROU este lunes es de 37,60 pesos por dólar a la compra y 40,10 a la venta.