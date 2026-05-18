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PAMPA LEAKS

Experto en informática analizó supuesta nueva filtración de datos que involucraría a varios políticos

Son organizaciones criminales cuyo objetivo es obtener dinero, para dañar la reputación de una empresa o de personas, o con fines políticos, afirmó Alejandro Blanco, ingeniero en Computación, grado 3 de la Facultad de Ingeniería.

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Volvió a conocerse en esta jornada una nueva filtración de datos a través del grupo de ciberdelincuentes Pampa Leaks, que ofrece paquetes a la venta a cambio de bitcoins.

La organización afirma haber filtrado datos del expresidente Luis Lacalle Pou (número de celular); del ministro Interior, Carlos Negro; y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (escolaridad estudiantil), entre otros.

El ingeniero en Computación, grado 3 de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Blanco, explicó a Subrayado cómo se da la modalidad delictiva. Las organizaciones roban datos para después venderlos a otros criminales para montar otros ataques, campañas de fishing o estafas a través de internet; o a las propias empresas a las cuales les robaron los datos para evitar que se propague la información.

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Empresa HG, propiedad de Antel, activó protocolo de respuesta a incidentes ante posible filtración de información

Son organizaciones criminales cuyo objetivo es obtener dinero, para dañar la reputación de una empresa o de personas, o con fines políticos, afirmó.

El especialista sostuvo que los ataques podrían estar relacionados teniendo en cuenta que el incidente con la plataforma de Tickantel se conoció tras el robo de datos a HG, empresa de Antel, dedicada al desarrollo y operación de sitios web y portales.

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