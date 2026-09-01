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ANUNCIÓ LA COMISIÓN EUROPEA

Unión Europea resolvió suspender la importación de carne de Brasil, el segundo proveedor de cortes vacunos

La decisión fue tomada luego de considerar que el país no ha aportado garantías suficientes sobre el cumplimiento de las normas sanitarias del bloque europeo.

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La Unión Europea suspenderá a partir del jueves la importación de carne procedente de Brasil, según lo anunció este lunes la Comisión Europea.

La decisión fue tomada luego de que la Unión Europea considerara que Brasil no ha aportado garantías suficientes sobre el cumplimiento de las normas sanitarias del bloque.

Por su parte, Bruselas explicó que la medida forma parte de su estrategia para combatir la resistencia a los antimicrobianos y así limitar el uso de antibióticos en la ganadería.

Foto: Subrayado. Frigorífico Tacuarembó.
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Brasil fue retirado en mayo de la lista de países que cumplen estas exigencias europeas, en medio de las tensiones surgidas tras la entrada en vigor provisional, el pasado 1 de mayo, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

La suspensión también afecta a las importaciones de huevos y miel.

La Comisión Europea aseguró que las exportaciones podrán reanudarse una vez que Brasil demuestre que cumple con los requisitos del bloque.

La disputa tiene además una importante dimensión económica. En 2025, Brasil fue el segundo proveedor de carne de vacuno de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas por un valor superior a 713 millones de euros.

Bruselas no ha fijado una fecha para levantar las restricciones, aunque mantiene conversaciones con las autoridades brasileñas para evaluar un eventual regreso de esos productos al mercado europeo.

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