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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Tres días con buena presencia de sol y temperaturas que llegarán a los 24° en el norte y litoral, pero el jueves llegan las lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que este lunes termina el invierno y comienza la primavera climatológica. "La primavera astronómica comienza el día 22 de setiembre, viene atrasada, a las 21.05", dijo.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció tres días de buena presencia de sol y temperaturas en ascenso y lluvias el jueves.

"Lunes, martes y miércoles, jornadas espectaculares, primaverales, buena presencia de sol, temperaturas en ascenso", apuntó.

Este martes la temperatura máxima en la zona costera oscilará entre los 18° a 20° y en la zona litoral y norte superarán los 24°.

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"El jueves tenemos un pasaje de frente frío que va a estar asociado a lluvias puede haber alguna tormenta, es de muy rápido pasaje", destacó.

El meteorólogo dijo que hay que tener mucho cuidado con el Niño Godzilla porque comenzará activar el fenómeno. Explicó que las temperaturas van a ascender rápidamente generando frecuentes zonas de tormentas en la región, con el pasaje de los frente fríos.

"En setiembre hay que esperar fenómenos importantes. Vamos a tener octubre, noviembre y diciembre (...) por ahora las condiciones no son las mejores para aquellos que vayan a veranear", comentó.

Cisneros indicó que este lunes termina el invierno y comienza la primavera climatológica. "La primavera astronómica comienza el día 22 de setiembre, viene atrasada, a las 21.05", adelantó.

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