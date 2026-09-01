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CANELONES

Gobierno abrió la licitación para construir el Hospital de la Costa en Atlántida con una inversión de 36 millones de dólares

La construcción del Hospital de la Costa en Atlántida comenzará en enero de 2027 y durará 10 meses, dijo la ministra de Salud Cristina Lustemberg.

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La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg anunció este martes que está abierta la licitación para construir el Hospital de la Costa en Atlántida, Canelones.

La inversión total estimada es de 36 millones de dólares y las obras comenzarán en enero de 2027, aseguró la ministra.

Toda la construcción y la puesta en funcionamiento del hospital durará 10 meses, dijo Lustermberg, por lo que a fines de 2027 se estaría inaugurando el nuevo centro de salud que atenderá a una gran parte de la población que vive en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, en Canelones.

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El Hospital de la Costa tendrá 120 camas: 60 de cuidados moderados, 30 de medicina para adultos, 20 de salud mental y 10 para niños y adolescentes.

LOS SERVICIOS QUE TENDRÁ EL HOSPITAL

Emergencia y urgencia: triage, shock room, boxes diferenciados para adultos y niños, observación, aislamiento y articulación directa con el SAME 105.

Internación: 120 camas totales: medicina de adultos, salud mental y pediatría, con derivación a centros de referencia para alta complejidad.

Especialistas: Más de 20 especialidades clínicas (cardiología, neurología, oncología, psiquiatría, geriatría, entre otras) y cirugías (traumatología, urología. cirugía vascular, neurocirugía, oftalmología, etc.).

Diagnóstico de alta resolución: Resonancia magnética, tomografía computada, mamografía digital, ecografía, laboratorio clínico y estudios endoscópicos.

Salud mental: 20 camas específicas, integradas a la estrategia nacional de salud mental y adicciones.

Pediatría: 10 camas, urgencia diferenciada y neuropediatría, con referencia al Hospital Pereira Rossell para casos complejos.

¿Tendrá CTI?

No. Es un hospital de segundo nivel, orientado a cuidados moderados. Para cirugías de alta complejidad o cuidados intensivos la referencia es el Hospital de Clínicas (adultos) y el Hospital Pereira Rossell (pediatría y gineco-obstetricia). Sí contará con infraestructura para estabilizar pacientes críticos antes del traslado.

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