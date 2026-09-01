RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIÓN PREVENTIVA POR DAÑO

Justicia argentina fijó fecha para toma de muestras del río Uruguay ante demanda por planta de hidrógeno verde

La medida es por la acción preventiva por daño ambiental presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl contra el Estado uruguayo.

rio-uruguay-paysandu.jpg

La jueza federal Analía Ramponi resolvió este martes que se tomen muestras de agua del río Uruguay en la demanda presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl contra el Estado uruguayo por la construcción de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta para el departamento de Paysandú.

En abril, los legisladores argentinos apuntaron a la inacción del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y del intendente de Colón, José Luis Walser, y presentaron una acción preventiva por daño ambiental en procura de la relocalización de la planta industrial con el objetivo de preservar las costas entrerrianas del río Uruguay.

En el dictamen del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nº 2 al que accedió Subrayado, la Justicia requiere a la perito bióloga designada, en este caso Viviana Cousté, que, "en el plazo de cinco días de notificada, fije fecha a los fines de realizar los trabajos periciales necesarios para tomar muestras de las aguas del río Uruguay, conforme la tarea pericial encomendada" por resolución judicial del 21 de agosto.

Foto: Policía de Montevideo.
Seguí leyendo

Imputaron sin prisión al hombre que fue detenido con siete armas en una mochila en Casavalle

Una vez fijada la fecha por la experta, se requerirá la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para realizar la toma de muestras para la realización de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
PANDO

Liberaron al cuarto detenido por rapiña al BROU; auto utilizado estuvo en su casa pero declaró que "no tenía conocimiento"
CONFERENCIA

Elecciones del BPS se realizan el 22 de noviembre y son obligatorias: los detalles
vuelco

Choque entre un auto y un taxi en Barrio Sur dejó una pasajera herida: el vuelco quedó filmado

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
Robo en vehículos

Fiscal advierte por robos con inhibidores de señal: de qué se trata y cómo prevenirlos
Justicia argentina fijó fecha para toma de muestras del río Uruguay ante demanda por planta de hidrógeno verde
ACCIÓN PREVENTIVA POR DAÑO

Justicia argentina fijó fecha para toma de muestras del río Uruguay ante demanda por planta de hidrógeno verde
Elecciones del BPS se realizan el 22 de noviembre y son obligatorias: los detalles video
CONFERENCIA

Elecciones del BPS se realizan el 22 de noviembre y son obligatorias: los detalles

Dejá tu comentario