Justicia argentina fijó fecha para toma de muestras del río Uruguay ante demanda por planta de hidrógeno verde

La jueza federal Analía Ramponi resolvió este martes que se tomen muestras de agua del río Uruguay en la demanda presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl contra el Estado uruguayo por la construcción de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta para el departamento de Paysandú.

En abril, los legisladores argentinos apuntaron a la inacción del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y del intendente de Colón, José Luis Walser, y presentaron una acción preventiva por daño ambiental en procura de la relocalización de la planta industrial con el objetivo de preservar las costas entrerrianas del río Uruguay.

En el dictamen del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nº 2 al que accedió Subrayado, la Justicia requiere a la perito bióloga designada, en este caso Viviana Cousté, que, "en el plazo de cinco días de notificada, fije fecha a los fines de realizar los trabajos periciales necesarios para tomar muestras de las aguas del río Uruguay, conforme la tarea pericial encomendada" por resolución judicial del 21 de agosto.

Una vez fijada la fecha por la experta, se requerirá la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para realizar la toma de muestras para la realización de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos.