Unión Europea-Mercosur: el acuerdo comercial avanza pese a la resistencia de Francia

La Comisión Europea pone en marcha la fase final del proceso de ratificación del pacto comercial con el Mercosur , que enfrenta objeciones claves de países como Francia, Italia y Polonia.

Pese a la persistente oposición de varios Estados miembros, especialmente de la poderosa Francia, la Comisión Europea se dispone a lanzar este miércoles el proceso de ratificación de Mercosur pendiente desde que hace casi nueve meses se cerrara el pacto político en Montevideo.

El pacto, que creará la mayor área comercial del mundo con más de 720 millones de personas, busca diversificar mercados europeos frente a la presión arancelaria de Estados Unidos.

Sin embargo, el camino está lejos de ser sencillo.

Francia lidera la oposición, sobre todo por la resistencia del sector agrícola, mientras Polonia también amenaza con formar un bloque de países para frenar la ratificación.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sabe que el acuerdo genera rechazo sobre todo entre un sector muy sensible en tiempo de elecciones, el campo.

Y el paso de Bruselas no puede llegar en peor momento, a solo unos días de que el primer ministro de Macron, François Bayrou, se someta a un voto de confianza que casi con toda seguridad perderá.

La Comisión Europea quiere que el tratado entre en vigor, al menos de forma provisional, antes de que termine 2025, pero el calendario es ajustado y la tensión política interna en varios Estados miembros complica el escenario.

En paralelo, la UE también avanzará con la modernización de su acuerdo comercial con México, un proceso que lleva más de ocho años de negociaciones.