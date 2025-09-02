RECIBÍ EL NEWSLETTER

Unión Europea-Mercosur: el acuerdo comercial avanza pese a la resistencia de Francia

El pacto, que creará la mayor área comercial del mundo con más de 720 millones de personas, busca diversificar mercados europeos frente a la presión arancelaria de Estados Unidos.

mercosur-reunión-región

La Comisión Europea pone en marcha la fase final del proceso de ratificación del pacto comercial con el Mercosur, que enfrenta objeciones claves de países como Francia, Italia y Polonia.

Pese a la persistente oposición de varios Estados miembros, especialmente de la poderosa Francia, la Comisión Europea se dispone a lanzar este miércoles el proceso de ratificación de Mercosur pendiente desde que hace casi nueve meses se cerrara el pacto político en Montevideo.

El pacto, que creará la mayor área comercial del mundo con más de 720 millones de personas, busca diversificar mercados europeos frente a la presión arancelaria de Estados Unidos.

AFP
Seguí leyendo

Estados Unidos afirmó que atacó un navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Sin embargo, el camino está lejos de ser sencillo.

Francia lidera la oposición, sobre todo por la resistencia del sector agrícola, mientras Polonia también amenaza con formar un bloque de países para frenar la ratificación.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sabe que el acuerdo genera rechazo sobre todo entre un sector muy sensible en tiempo de elecciones, el campo.

Y el paso de Bruselas no puede llegar en peor momento, a solo unos días de que el primer ministro de Macron, François Bayrou, se someta a un voto de confianza que casi con toda seguridad perderá.

La Comisión Europea quiere que el tratado entre en vigor, al menos de forma provisional, antes de que termine 2025, pero el calendario es ajustado y la tensión política interna en varios Estados miembros complica el escenario.

En paralelo, la UE también avanzará con la modernización de su acuerdo comercial con México, un proceso que lleva más de ocho años de negociaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
HASTA LA HORA 23:30

Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta el norte, este, centro y sur del país

Te puede interesar

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo
Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Sayago.
SAYAGO

Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Dejá tu comentario