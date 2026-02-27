Orsi promulgó la ley aprobada por el Parlamento que ratificó el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi firmó este viernes el decreto a través del cual se promulga la ley 20.462 aprobada por el Parlamento que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay.

El jueves, minutos antes de las 13 horas, el tratado de libre comercio fue sancionado en forma definitiva por el Poder Legislativo tras la votación en la Cámara de Diputados por 91 votos a favor en 93 legisladores en sala. En contra, votaron los dos diputados de Identidad Soberana, Gustavo Salle, y su hija, Nicolle Salle.

El miércoles, el acuerdo fue votado por unanimidad en la Cámara de Senadores, cuando pasadas las 18 horas, los 31 senadores dieron su voto afirmado para la ratificación del proyecto de ley.

Uruguay se transformó así en el primer país del Mercosur en aprobar en su Parlamento el tratado que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas; Argentina lo hizo horas después. Pero el presidente Javier Milei fue el primero en promulgar el acuerdo a través del decreto 111/2026, aprobado el mismo jueves. Acuerdo M UE