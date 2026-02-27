RECIBÍ EL NEWSLETTER
LEGISLACIÓN

Orsi promulgó la ley aprobada por el Parlamento que ratificó el acuerdo Mercosur - Unión Europea

El tratado de libre comercio, firmado en enero entre el Mercosur y la UE, había sido ratificado por el Poder Legislativo este jueves tras ser votado en Diputados; una día antes lo había aprobado el Senado.

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.&nbsp;

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia. 

El presidente Yamandú Orsi firmó este viernes el decreto a través del cual se promulga la ley 20.462 aprobada por el Parlamento que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay.

El jueves, minutos antes de las 13 horas, el tratado de libre comercio fue sancionado en forma definitiva por el Poder Legislativo tras la votación en la Cámara de Diputados por 91 votos a favor en 93 legisladores en sala. En contra, votaron los dos diputados de Identidad Soberana, Gustavo Salle, y su hija, Nicolle Salle.

El miércoles, el acuerdo fue votado por unanimidad en la Cámara de Senadores, cuando pasadas las 18 horas, los 31 senadores dieron su voto afirmado para la ratificación del proyecto de ley.

si declaramos la emergencia o no, es algo que los tecnicos lo determinaran, respondio el presidente
Seguí leyendo

"Si declaramos la emergencia o no, es algo que los técnicos lo determinarán", respondió el presidente

Uruguay se transformó así en el primer país del Mercosur en aprobar en su Parlamento el tratado que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas; Argentina lo hizo horas después. Pero el presidente Javier Milei fue el primero en promulgar el acuerdo a través del decreto 111/2026, aprobado el mismo jueves.

Acuerdo M UE
Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

Te puede interesar

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos
La Cancillería de Uruguay en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes tras ataque masivo a Irán y represalias en la región.
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí
Trump en el video publicado en redes sociales. 
ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Trump exhortó a los iraníes a rebelarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

Dejá tu comentario