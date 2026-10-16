Cárceles en Uruguay: en 22 años la tasa de prisionalización se duplicó, según encuesta del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó este viernes la última encuesta sobre personas privadas de libertad en Uruguay, que revela un aumento significativo de la tasa de prisionalización, esto es, cuántos presos hay por habitante en el país.

De acuerdo a estas cifras, en 22 año prácticamente se duplicó esta tasa. En el 2003 había 6.757 presos, con una tasa de prisionalización de 253 cada 100.000 habitantes. En el 2025 había 16.570 reclusos, y la tasa pasó a 480 cada 100.000.

Dentro de la población carcelaria, 9 de cada 10 son hombres, con un promedio de edad de 33 años para los varones y 35 para las mujeres.

Seguí leyendo Operación Alcatraz con 11 mujeres imputadas por ingreso y venta de drogas en cárceles

En cuanto a los estudios cursados, más de la mitad abandonó la educación antes de cumplir 15 años. En este sentido, 3 de cada 4 no supera ciclo básico y 3 de cada 10 no tienen primaria completa.

Por otro lado, la encuesta revela que casi el 88% de los reclusos tuvo alguna vez un trabajo remunerado y 6 de cada 10 trabajaban antes de ser detenidos y terminar en la cárcel.

La encuesta también señala que 7 de cada 10 personas privadas de libertad tienen hijos. Entre la población carcelaria femenina, el 70% tuvo hijos antes de cumplir 20 años.

Además, 1 de cada 5 estuvo en situación de calle y 1 de cada 4 estuvo vinculado al sistema de responsabilidad penal adolescente.

El 22,7% declara que en su infancia o adolescencia tuvo algún familiar vinculado al delito o a la violencia, y el 71% tiene a alguien de su círculo cercano en prisión o con antecedentes penales.

La encuesta indica también que 4 de cada 10 estudia y menos de 4 de cada 10 trabaja en prisión.

En este sentido, el 75% de los reclusos cree que el Estado puede mejorar sus condiciones de rehabilitación, y la principal demanda para ello es un empleo: 74%.

Seis de cada 10 dice sentirse seguro dentro de la cárcel y el 10% dice que fue víctima de alguna agresión por parte de otro interno. Acerca de este dato la encuesta advierte que el 86% no denuncia las agresiones o situaciones de violencia, por lo que aquí hay un subregistro de lo que en verdad sucede.