El presidente Orsi reunió este viernes de mañana en Torre Ejecutiva al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, a la presidenta del BPS Jimena Pardo, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim, al coordinador del diálogo social para el sistema previsional Hugo Bai y otros jerarcas para avanzar en la implementación de la unificación de las transferencias que reciben las familias de más bajos recursos.
Orsi reunió al ministro de Desarrollo Social y a la presidenta del BPS por unificación de transferencias a familias de bajos ingresos
La unificación de transferencias monetarias para las familias de bajos ingresos comenzará en enero de 2027. El presidente Orsi reunió al ministro de Desarrollo Social, a la presidenta del BPS, y otras autoridades.
Esta unificación de partidas en dinero se aprobó en la Rendición de Cuentas y entra en vigencia a partir de enero de 2027.
Tras la reunión con el presidente se espera ahora información de cómo se aplicará y en qué plazos la unificación de transferencias que hoy están por separado en asignaciones familiares, el bono crianza y la tarjeta Uruguay Social.
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