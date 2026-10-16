Orsi reunió al ministro de Desarrollo Social y a la presidenta del BPS por unificación de transferencias a familias de bajos ingresos

El presidente Orsi reunió este viernes de mañana en Torre Ejecutiva al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, a la presidenta del BPS Jimena Pardo, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim, al coordinador del diálogo social para el sistema previsional Hugo Bai y otros jerarcas para avanzar en la implementación de la unificación de las transferencias que reciben las familias de más bajos recursos.