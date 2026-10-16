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REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Orsi reunió al ministro de Desarrollo Social y a la presidenta del BPS por unificación de transferencias a familias de bajos ingresos

La unificación de transferencias monetarias para las familias de bajos ingresos comenzará en enero de 2027. El presidente Orsi reunió al ministro de Desarrollo Social, a la presidenta del BPS, y otras autoridades.

El presidente Orsi con el ministro de Desarrollo Social, la presidenta del BPS y demás jerarcas. Foto: imágenes cedidas por Presidencia.

El presidente Orsi con el ministro de Desarrollo Social, la presidenta del BPS y demás jerarcas. Foto: imágenes cedidas por Presidencia.

El presidente Orsi reunió este viernes de mañana en Torre Ejecutiva al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, a la presidenta del BPS Jimena Pardo, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim, al coordinador del diálogo social para el sistema previsional Hugo Bai y otros jerarcas para avanzar en la implementación de la unificación de las transferencias que reciben las familias de más bajos recursos.

Esta unificación de partidas en dinero se aprobó en la Rendición de Cuentas y entra en vigencia a partir de enero de 2027.

Tras la reunión con el presidente se espera ahora información de cómo se aplicará y en qué plazos la unificación de transferencias que hoy están por separado en asignaciones familiares, el bono crianza y la tarjeta Uruguay Social.

Presidente Orsi en el anuncio sobre inversión en energía. Foto: FocoUy
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