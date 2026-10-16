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Ministra de Industria

Fernanda Cardona sobre inversión de Solaria: "Acá UTE gana dinero, no va a perder plata, no hay subvención"

“Acá gana la empresa, gana UTE y gana Uruguay, cuando digo gana digo que no hay pérdidas”, aseguró la ministra Fernanda Cardona sobre la anunciada inversión de Solaria por 5.700 millones de dólares.

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Fernanda Cardona. 

La ministra de Industria Fernanda Cardona aseguró que el gobierno negoció el acuerdo con la empresa española Solaria de forma tal que su anunciada millonaria inversión (5.700 millones de dólares) no genere pérdidas para el país y, por el contrario, deje ganancias por ejemplo para UTE, que firmará un contrato de compraventa de energía por hasta 40 años (20 años al inicio que se pueden prorrogar por otros 20).

“No hay pérdidas para el país, ni para UTE ni para el país”, aseguró Cardona entrevistada este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Si bien se excusó de dar detalles de la negociación porque está en proceso y porque hay aspectos confidenciales, la ministra insistió: “Acá gana la empresa, gana UTE y gana Uruguay, cuando digo gana digo que no hay pérdidas”.

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Cardona dijo que en la negociación se busca “un resultado positivo para todos” y aseguró que “al final del año UTE gana dinero”. “UTE gana dinero, no va a perder plata, no hay subvención”, resumió.

Energía, la clave del negocio

La ministra también aseguró que el contrato que UTE firmará con la empresa no implicará restarle energía a otras áreas del país.

“Esto no está quitando lo que se genera (de energía) para la gente y para las empresas que ya están”, destacó, y explicó que la demanda de energía que tendrá la empresa se acompasará con la construcción de las plantas fotovoltaicas que hará la propia compañía.

Solaria se propone construir un campus o parque tecnológico que alojará un mega data center para empresas que requieran gran cantidad de almacenamiento de datos.

Además, en una segunda etapa se propone alojar desarrolladores de inteligencia artificial.

El tamaño de esta infraestructura se mide en los megavatios de energía que consumirá el data center, que en este caso será de hasta 500 MW.

El gobierno y Solaria anunciaron que la empresa construirá las plantas de energía solar para cubrir su demanda y negocia con UTE el precio de la compraventa de energía.

Sobre este punto, la ministra Cardona aseguró que la tarifa que le cobrará UTE a Solaria es similar a la que ya cobra a empresas del rubro. Un caso es Google.

“La empresa aceptó las condiciones que hace que UTE gane dinero. No hablamos de precios descabellados ni hacia arriba ni hacia abajo. Es lo mismo que se cobra a otros data center”, aseguró, e insistió: “En el resultado neto no hay pérdidas para el país, ni para UTE ni para el país”.

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