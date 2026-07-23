Hay alrededor de 400 viviendas con daños tras temporal en Salto, según el Ministerio de Vivienda.
Unas 400 viviendas se vieron afectadas en el temporal que ocurrió en el departamento de Salto el sábado pasado
De estas, más de 200 requerirán intervención del Ministerio de Vivienda, indicó el subsecretario de la cartera, Christian Di Candia.
Ahora, evalúan cuáles son las que requieren intervención. “El Plan Juntos calcula que va a tener que intervenir el Ministerio de Vivienda en más de 200”, indicó el subsecretario, Christian Di Candia.
“El lunes estuvimos con el presidente recorriendo la zona, con el subsecretario de Ganadería, por los daños que existen en el aparato productivo, sobre todo en el área hortofrutícola de Salto. Se definió que del Plan Juntos fuera directamente la coordinadora, con los equipos técnicos, no solo de Salto, sino de departamentos aledaños e hiciera una evaluación propia”, indicó el subsecretario.
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También relevan con un sistema de “semáforo” donde los colores rojo, amarillo y verde indican el estado de situación de cada casa.
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