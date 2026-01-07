Una turista paraguaya recuperó su reloj Rolex de USD 50.000 que había perdido en una fiesta en Punta del Este

Una turista paraguaya que veraneaba en Punta del Este logró recuperar su reloj Rolex valorado en 50.000 dólares tras perderlo al llegar a una fiesta .

En un principio, creyó que lo había extraviado, pero las cámaras de seguridad revelaron que un trabajador de valet parking lo había tomado y negó tenerlo.

La denuncia fue presentada por la mujer con el respaldo de su abogada, la penalista Silvia Cuello. Tras algunas idas y vueltas, el hombre terminó confesando y devolvió el reloj.

Finalmente, la denunciante decidió no continuar con el proceso judicial, al considerar que el objeto fue recuperado y no valía la pena avanzar penalmente.

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado destacaron la rápida resolución del caso gracias a las imágenes de seguridad.