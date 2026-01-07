RECIBÍ EL NEWSLETTER
UN VALET LO DEVOLVIÓ

Una turista paraguaya recuperó su reloj Rolex de USD 50.000 que había perdido en una fiesta en Punta del Este

En un principio, creyó que lo había extraviado, pero las cámaras de seguridad revelaron que un trabajador de valet parking lo había tomado y negó tenerlo. Tras algunas idas y vueltas, el hombre terminó confesando y devolvió el reloj.

En un principio, creyó que lo había extraviado, pero las cámaras de seguridad revelaron que un trabajador de valet parking lo había tomado y negó tenerlo.

La denuncia fue presentada por la mujer con el respaldo de su abogada, la penalista Silvia Cuello. Tras algunas idas y vueltas, el hombre terminó confesando y devolvió el reloj.

Finalmente, la denunciante decidió no continuar con el proceso judicial, al considerar que el objeto fue recuperado y no valía la pena avanzar penalmente.

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado destacaron la rápida resolución del caso gracias a las imágenes de seguridad.

