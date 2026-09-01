"Una situación compleja que enciende varias alarmas", dijo presidenta de INAU por menores que iban en auto que chocó

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentó la denuncia por el caso de las tres adolescentes que habían salido sin permiso del hogar en el que viven y estaban en el auto conducido por un militar de 40 años, que chocó y mató a una mujer de 60 que circulaba en moto en Las Piedras.

La presidenta del INAU, Claudia Romero, indicó que las tres adolescentes están vinculadas al sistema de protección del instituto. Se trata de una adolescente de 17 y dos de 14 años. Aclaró que la situación de las menores es distinta: las de 14 no tenían registradas salidas no acordadas previas, pero la de 17 años sí tenía.

"Es una situación compleja que enciende varias alarmas", afirmó. Romero aseguró que una vez que ocurrió la salida no acordada de las adolescentes, los responsables del hogar donde viven las menores realizó la denuncia de inmediato, "por el riesgo que podía acontecer".