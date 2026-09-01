Vecinos de Aguada denuncian situaciones de extrema violencia con personas en situación de calle; aseguran que se agudizó con refugio del Mides

Vecinos de Aguada denuncian problemas de convivencia con personas en situación de calle; piden intervención de las autoridades y mejor vigilancia en la zona.

Según los vecinos se trata de situaciones de extrema violencia, robos y amenazas; aseguran que los problemas se agudizaron cuando se inauguró un refugio del Ministerio de Desarrollo Social en César Díaz y Cuareim.

"En este refugio viene gente permanentemente. Siempre están de mañana, de tarde y de noche porque incluso se reúnen fuera del albergue 12,15 personas antes de entrar o al salir. Sentís todo el día patrulleros y ambulancias a tener que concurrir al albergue porque pasan cosas adentro (...) ni la opinión pública ni los vecinos nos enteramos que a veces también están pasando cosas graves dentro del albergue", comentó.

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En cámaras de videovigilancia a las que accedió Subrayado, se observa parte de la problemática: robos a comercios, robos de carteras, corridas por los techos de los autos, ofrecimiento de cosas robadas en plena calle y peleas.

Los graves problemas de convivencia entre vecinos y personas en situación de calle se ha consolidado como uno de los principales inconvenientes a resolver.

Uno de los vecinos contó a Subrayado que es normal ver a gente durmiendo en la calle y que en varias oportunidades se los ha visto manteniendo relaciones sexuales a plena luz del día.

Los vecinos firmaron una nota en la que solicitan reuniones a las autoridades del Ministerio del Interior, Sinae y Comisaría 6°.

"Cuando empezamos a ver problemas de convivencia severos nos preocupamos. Mayoritariamente se empezó a dar a nivel de los vecinos y de los comerciantes, de los robos hasta faltar un poco a la moral presentándose indecorosamente, metiéndose en nuestros complejos a cambiarse la ropa y a ponerse otra y todo eso nos llevó a hacer un pedido como gente trabajadora y vecinos de bien, pedir a las autoridades en forma pacífica una reunión", contó una vecina.

La situación afecta a varios barrios de Montevideo y provoca problemas de inseguridad e higiene. Las denuncias que se reportan evidencian además, diferentes modalidades delictivas.