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Una serie comedia de terror dominó la edición 78º de los premios Emmy; "The Pitt" fue la ganadora en drama

Entre las miniseries, el premio principal fue para "DFT st. Louis", mientras que Sally Field ganó como mejor actriz por" Criaturas luminosas".

Elenco de La Maldición de Widows Bay recibe la estatuilla. Foto: AFP

Elenco de "La Maldición de Widow's Bay" recibe la estatuilla. Foto: AFP

En una nueva entrega de los premios Emmy, la número 78, las producciones más premiadas fueron "La maldición de Widow 's Bay" y "The Pitt".

Los premios Emmy son considerados los Óscar de la televisión.

En esta entrega, una serie de terror batió récord de cantidad de estatuillas en su género al obtener 14, se trata de "La maldición de Widow 's Bay".

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"La maldición de Widow 's Bay" dejó en el camino a "Hacks", cuya quinta y última temporada recibió 24 nominaciones.

Sin embargo, su estrella, Jean Smart, obtuvo el premio a mejor actriz de comedia, el quinto de su carrera por este papel.

En drama, la gran triunfadora fue "The Pitt".

La producción, ambientada en una sala de emergencias de Pensilvania, se llevó el Emmy a mejor serie dramática y cerró la noche con seis galardones.

Su protagonista, Noah Wyle, obtuvo por segundo año consecutivo el premio a mejor actor dramático.

Entre las miniseries, el premio principal fue para "DFT st. Louis", mientras que Sally Field ganó como mejor actriz por" Criaturas luminosas".

Durante su discurso, Field defendió la diversidad creativa en la industria audiovisual y cuestionó las megafusiones entre grandes estudios.

La gala cerró así una noche en la que el terror y los dramas médicos se llevaron el protagonismo en la televisión estadounidense.

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