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caso caranchos

Ocho policías condenados por el caso Caranchos: recibieron penas de hasta dos años de prisión

Los policías fueron condenados por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada. Un noveno fue imputado e irá a juicio.

Foto: Miguel Chagas, Subrayado. Imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del 2 de setiembre de 2026.

Foto: Miguel Chagas, Subrayado. Imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del 2 de setiembre de 2026.

Ocho policías fueron condenados por su participación en la maniobra conocida como caso Caranchos, informaron fuentes del caso a Subrayado. Las penas llegan hasta los dos años de prisión pero también hay condenas de 16 y 14 meses de cárcel.

Los delitos por los que fueron condenados son asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado especialmente agravado y uso indebido de información privilegiada especialmente agravado. También se dispusieron inhabilitaciones y el pago de 50 UR de multa ($97.035, el valor de este martes).

La audiencia se extendió hasta la madrugada de este martes.

Foto: Subrayado. Centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.
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Nueve policías habían sido detenidos en las últimas horas en el marco de la investigación. Ocho aceptaron un proceso abreviado y fueron condenados, mientras que el noveno no aceptó el proceso abreviado, fue imputado e irá a juicio.

La investigación por el caso Caranchos es una maniobra en la que abogados, policías, choferes de ambulancia y personal de la salud captaban a víctimas de accidentes de tránsito utilizando información reservada. Con esos datos, notificaban a abogados o gestores, que luego contactaban a las víctimas como potenciales clientes.

Los policías condenados este martes trabajaban en las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones.

Por el caso Caranchos, ya había 10 personas condenadas y dos imputadas, entre policías, abogados y funcionarios de la salud.

En total, hay unas 60 personas involucradas en la maniobra, que en principio se realizaba desde hacía cinco años.

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