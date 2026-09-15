Rodrigo Tacuaratí, ganador de MasterChef Uruguay 2026, recibido con caravana y reconocimiento en Paso de los Toros

El ganador de la edición 2026 de MasterChef Uruguay, Rodrigo Tacuaratí, fue recibido con caravana y reconocimientos en Paso de los Toros.

Reconoció que nunca pensó en ganar el reality gastronómico. "Cuando me anoté no soñaba con algo como hoy", afirmó emocionado, mientras era ovacionado por decenas de personas en la sala de conferencias municipal.

Agradeció al municipio por el reconocimiento y el apoyo de la gente de Paso de los Toros.

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El alcalde de Paso de los Toros, Luis Irigoin, recibió al ganador y le entregó un reconocimiento por su dedicación. Habló de apoyo, esfuerzo, sacrificio y responsabilidad de llegar al punto más alto de la competencia.

Reivindicó los logros y los valores como la educación desde la familia.