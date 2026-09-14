RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi recibió a dos niños que le plantearon las "reglas" que pondrían si ellos fuesen presidentes

"Prohibido los deberes", "una hora de recreo" y multar a quienes tiren basura en la calle: la carta que le entregaron Emilia y Felipe al presidente.

orsi-niña-torre-ejecutiva

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este lunes en Torre Ejecutiva a dos niños, Emilia y Felipe, quienes le hicieron planteos y recomendaciones.

“Le escribimos una carta”, dijo Emilia y en esta le pidió que estén "prohibidos los deberes, pero reducir los deberes. Una hora de recreo, que cuando alguien tire basura en la calle, la multen".

En la charla, el presidente les contó "cómo se hizo de Peñarol" y que "toda la familia era de Nacional".

orsi sobre esencialidad en el puerto: es una posibilidad que siempre esta, hoy jueves no creo que esten dadas las condiciones
Seguí leyendo

Orsi sobre esencialidad en el puerto: "Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no creo que estén dadas las condiciones"
View this post on Instagram

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
videos

Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
un herido

Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
AVANCE DESCONTROLADO DE LA IA

Alerta mundial: la ONU pide una "acción urgente" para frenar la IA: "Todos los derechos humanos están amenazados"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito

Te puede interesar

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina video
Policiales

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito video
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
Vicepresidenta del BM en Uruguay: la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas video
SUSANA CORDEIRO

Vicepresidenta del BM en Uruguay: "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas"

Dejá tu comentario