Yamandú Orsi recibió a dos niños que le plantearon las "reglas" que pondrían si ellos fuesen presidentes

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este lunes en Torre Ejecutiva a dos niños, Emilia y Felipe, quienes le hicieron planteos y recomendaciones.

“Le escribimos una carta”, dijo Emilia y en esta le pidió que estén "prohibidos los deberes, pero reducir los deberes. Una hora de recreo, que cuando alguien tire basura en la calle, la multen".

En la charla, el presidente les contó "cómo se hizo de Peñarol" y que "toda la familia era de Nacional".

View this post on Instagram

Temas de la nota Orsi

Torre Ejecutiva