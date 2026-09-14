El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este lunes en Torre Ejecutiva a dos niños, Emilia y Felipe, quienes le hicieron planteos y recomendaciones.
Yamandú Orsi recibió a dos niños que le plantearon las "reglas" que pondrían si ellos fuesen presidentes
"Prohibido los deberes", "una hora de recreo" y multar a quienes tiren basura en la calle: la carta que le entregaron Emilia y Felipe al presidente.
“Le escribimos una carta”, dijo Emilia y en esta le pidió que estén "prohibidos los deberes, pero reducir los deberes. Una hora de recreo, que cuando alguien tire basura en la calle, la multen".
En la charla, el presidente les contó "cómo se hizo de Peñarol" y que "toda la familia era de Nacional".
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