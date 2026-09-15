Intento de femicidio en Facultad de Medicina: realizaron la audiencia de control de detención del joven arrestado

Este martes se realizó la audiencia judicial de control de detención con el joven de 19 años arrestado el lunes por el intento de femicidio de una compañera de la Facultad de Medicina.

Este audiencia es habitual que se realice 24 horas después de una detención y se utiliza para que un juez conozca las condiciones en las que fue detenida la persona sospechosa de cometer un delito.

En este caso se espera que el miércoles se realice la audiencia de formalización del caso contra el joven que el 1 de setiembre apuñaló a una compañera en el edificio anexo de Medicina.

Desde entonces estaba ingresado en una clínica psiquiátrica privada, en donde fue detenido por la Policía el lunes de tarde tras recibir el alta médica. #AHORA Comienza la audiencia judicial de control de detención con el joven arrestado ayer por el intento de femicidio en la Facultad de Medicina.

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