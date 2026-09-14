Hombre de 32 años detenido por violencia doméstica en La Teja; patrullero pasó por el lugar cuando forcejeaba con su pareja

Un hombre de 32 años fue detenido por violencia doméstica en La Teja. Su expareja lo denunció por agresión física y el incidente quedó registrado en una cámara de videovigilancia particular.

Un móvil policial del GRT-PADO que justo pasaba en la noche de este domingo por Humboldt y Laureles, en la zona de La Teja, fue testigo del episodio de violencia doméstica.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, todo ocurrió próximo a la hora 23:00. El parte policial da cuenta de que los involucrados fueron un hombre y una mujer de nacionalidad cubana, que mantuvieron una relación durante 9 años.

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La mujer dijo a la Policía que decidió terminar con él como consecuencia de agresiones físicas.

Según el relato de la víctima, este domingo el hombre fue hasta su casa y le dijo que no tenía donde dormir. Ella accedió a que se quedara y lo acompañó a guardar la moto en la que había llegado a una cochera.

Sin embrago, durante el trayecto, la mujer se dio cuenta que el hombre se dirigía a otro lugar, por lo que se tiró del birrodado.

En ese contexto, el masculino forcejeó con ella en plena calle ante la atenta miradas de vecinos.

Cuando llegó la Policía la situación fue controlada. El hombre de 32 años fue detenido y la mujer, también de 32 años, fue llevada un centro asistencial.

Fiscalía se hizo cargo de la investigación.