Una policía fue agredida en la puerta de policlínica de ASSE; trabajadores de la salud en alerta pero no pararán

Una policía que prestaba servicios en una policlínica de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE en la Unión fue agredida en la puerta del centro asistencial este lunes en un nuevo hecho de violencia que fue repudiado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

"Este episodio se suma a una serie de situaciones que vulneran la integridad física y emocional de quienes, con compromiso y profesionalismo, sostienen día a día la atención en salud pública", afirmó el gremio. "No podemos naturalizar la violencia en nuestros espacios de trabajo y es responsabilidad de las autoridades garantizar condiciones seguras para todo el personal", reclama la FFSP en un comunicado.

Desde el sindicato, reclaman que se tomen las medidas necesarias para evitar que los hechos de violencia vuelvan a repetirse. Los trabajadores piden respeto, protección y condiciones dignas para desarrollar sus tareas, y se solidarizan con quienes fueron agredidos.

Desde la FFSP, Lorena Lujan, indicó a Subrayado que la atención este martes será normal en la policlínica y no habrá medidas. "Estamos alerta", afirmó. La aplicación del protocolo de seguridad establece que en casos de agresión dentro del centros de salud se activa un paro por 24 horas. En este caso, ocurrió en la puerta de la policlínica.

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