RECIBÍ EL NEWSLETTER
RAP UNIÓN

Una policía fue agredida en la puerta de policlínica de ASSE; trabajadores de la salud en alerta pero no pararán

Desde el sindicato, reclaman que se tomen las medidas necesarias para evitar que los hechos de violencia vuelvan a repetirse. Exigen respeto, protección y condiciones dignas para desarrollar sus tareas.

FFSP-sindicato-salud-pública-movilización

Una policía que prestaba servicios en una policlínica de la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE en la Unión fue agredida en la puerta del centro asistencial este lunes en un nuevo hecho de violencia que fue repudiado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

"Este episodio se suma a una serie de situaciones que vulneran la integridad física y emocional de quienes, con compromiso y profesionalismo, sostienen día a día la atención en salud pública", afirmó el gremio. "No podemos naturalizar la violencia en nuestros espacios de trabajo y es responsabilidad de las autoridades garantizar condiciones seguras para todo el personal", reclama la FFSP en un comunicado.

Desde el sindicato, reclaman que se tomen las medidas necesarias para evitar que los hechos de violencia vuelvan a repetirse. Los trabajadores piden respeto, protección y condiciones dignas para desarrollar sus tareas, y se solidarizan con quienes fueron agredidos.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Delincuente a prisión tras intentar apuñalar varias veces al cuidador de un refugio: quiso robar comida y causó disturbios

Desde la FFSP, Lorena Lujan, indicó a Subrayado que la atención este martes será normal en la policlínica y no habrá medidas. "Estamos alerta", afirmó. La aplicación del protocolo de seguridad establece que en casos de agresión dentro del centros de salud se activa un paro por 24 horas. En este caso, ocurrió en la puerta de la policlínica.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy. 
Vientos fuertes y persistentes

Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
VIENTO Y FRÍO

Extienden la advertencia naranja y amarilla por vientos fuertes y muy fuertes en la costa
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO BOMBEROS

Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo
FAMILIA PIDE JUSTICIA

Habló la hermana de Santiago, el delivery asesinado en el Prado: "Él daba todo por la gente que lo quería"
BRASIL

Un trabajador muere en accidente durante montaje para el show de Shakira en Rio de Janeiro

Te puede interesar

Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo
PRECIOS DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN

Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo
Foto: Subrayado.
esquina cúneo perinetti

Triple choque en la rambla de Punta Gorda: hubo lesionados leves y hay desvío hacia el este
Foto: Carlos Negro en X. Reunión con sindicato de trabajadores.
Reunión con trabajadores

Homicidios a repartidores: "Avanzamos en ideas concretas", valoró Negro tras reunirse con sindicato de PedidosYa

Dejá tu comentario