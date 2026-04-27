Orsi se solidarizó con Trump tras ataque a tiros en una cena y expresó la condena de Uruguay a la violencia

El presidente Yamandú Orsi expresó este lunes su solidaridad con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, su familia y con los asistentes a la Cena de Corresponsales, ocurrido el sábado por la noche.

Cole Allen, de 31 años, fue procesado este lunes en un tribunal bajo los cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego y enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte. La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad, donde se realizaba la cena.

"Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar", afirmó Orsi en sus redes sociales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OrsiYamandu/status/2048898522439626831&partner=&hide_thread=false Expreso mi solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su familia y con todas las personas asistentes a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca. Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 27, 2026

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