Una persona murió en el incendio de su vivienda precaria en la localidad de Piedras Coloradas

Una persona murió como consecuencia del incendio registrado en una vivienda precaria. El siniestro fatal ocurrió a las 4:20 de la madrugada del jueves en la localidad de Piedras Coloradas, departamento de Paysandú.

Personal del destacamento de Bomberos de Guichón concurrió a la intersección de calle Caja Bancaria y 33 Orientales, donde en una finca precaria de 9 x 4 metros con paredes de ladrillos y techo de paja, se desarrollaba un incendio.

De inmediato, trabajaron en controlar el incendio y evitar su propagación con un camión autobomba tanque y un camión cisterna. Cuando los efectivos realizaban los trabajos de remoción en el área afectada encontraron el cuerpo de la víctima carbonizado entre los escombros.

El incendio, del que se investigan las causas y el origen, dejó pérdidas totales.

Temas de la nota incendio

Paysandú