NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas

Los pasivos ya pueden solicitarlo a través de eBROU. En sucursales, desde el 13 para los que cobran por el banco y a partir del 20 para lo que no, según un cronograma. También se gestiona por teléfono o Whatsapp.

brou-banco-republica-avenida-uruguay-y-julio-herrera-y-obes-centro

El Banco República (BROU) comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas y estableció un cronograma que se aplicará durante los meses de noviembre y diciembre.

Los pasivos podrán solicitar o renovar un préstamo en pesos uruguayos, sin exigencia de un porcentaje mínimo de pago previo de cuotas para quienes vayan a renovar y con acreditación inmediata en la cuenta bancaria.

A través de eBROU se puede solicitar con tasa bonificada desde el viernes 7 de noviembre.

Para los que cobren menos de 30.000 pesos nominales, podrán hacerlo al teléfono 1996 o por Whatsapp al 2 1996 000 desde el 13 de noviembre hasta el 22 de diciembre.

En sucursales también se podrá gestionar, pero el día dependerá del digito verificador de la cédula, el que está después del guion o barra.

Para quienes cobran por el BROU:

  • Dígitos 0 y 1: jueves 13/11.
  • Dígitos 2 y 3: viernes 14/11.
  • Dígitos 4 y 5: lunes 17/11.
  • Dígitos 6 y 7: martes 18/11.
  • Dígitos 8 y 9: miércoles 19/11.

Para quienes no cobran por el BROU:

  • Dígitos 0 y 1: jueves 20/11
  • Dígitos 2 y 3: viernes 21/11
  • Dígitos 4 y 5: lunes 24/11
  • Dígitos 6 y 7: martes 25/11
  • Dígitos 8 y 9: miércoles 26/11

El esquema se vuelve a repetir en el mes de diciembre, a partir del martes 9.

