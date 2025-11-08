RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros

Los docentes de Secundaria reclaman por un mayor presupuesto para la educación y se concentrarán junto a Ademu a mediodía en Torre Ejecutiva.

ADES-PARO-MONTEVIDEO-FOCOUY

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) resolvió en asamblea este sábado convocar a un paro de 24 horas este lunes 10 de noviembre en los liceos de la capital.

Bajo la consigna "Por un presupuesto digno para la educación pública", los docentes prevén reunirse a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Independencia para elaborar materiales y difundir sus reivindicaciones, para luego concentrarse en Torre Ejecutiva desde el mediodía junto con la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).

PARO ADES
