Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) resolvió en asamblea este sábado convocar a un paro de 24 horas este lunes 10 de noviembre en los liceos de la capital.

Bajo la consigna "Por un presupuesto digno para la educación pública", los docentes prevén reunirse a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Independencia para elaborar materiales y difundir sus reivindicaciones, para luego concentrarse en Torre Ejecutiva desde el mediodía junto con la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).

El paro de profesores en la capital se suma al de 24 horas anunciado para el lunes por Ademu Montevideo, que completará tres días de paralización tras la situación de violencia extrema registrada en la Escuela 123 de Flor de Maroñas cuando un grupo ingresó al centro educativo y agredió a niños, docentes y familias.

PARO ADES

Temas de la nota paro

ADES

liceos