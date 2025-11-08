Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

La Armada Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció flotando en aguas del Río de la Plata a la altura de la Playa del Gas en Montevideo.

Minutos antes de las 23 horas del viernes, un llamado alertó a las autoridades de la aparición del cuerpo sobre la rambla Gran Bretaña y Ciudadela. Cuando el personal naval llegó al lugar constató el hallazgo.

La fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, dispuso el relevamiento técnico y la pericia forense. Personal de técnica forense de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval realizó las pericias y constató que tenía su documentación en un bolsillo del pantalón. Fue identificado como A.H.

