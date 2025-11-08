La Armada Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció flotando en aguas del Río de la Plata a la altura de la Playa del Gas en Montevideo.
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas
Un llamado alertó a las autoridades de la aparición del cuerpo sobre la rambla Gran Bretaña y Ciudadela.
Minutos antes de las 23 horas del viernes, un llamado alertó a las autoridades de la aparición del cuerpo sobre la rambla Gran Bretaña y Ciudadela. Cuando el personal naval llegó al lugar constató el hallazgo.
La fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, dispuso el relevamiento técnico y la pericia forense. Personal de técnica forense de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval realizó las pericias y constató que tenía su documentación en un bolsillo del pantalón. Fue identificado como A.H.
Seguí leyendo
Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado
Temas de la nota
Lo más visto
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO
Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA
Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN
Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
Policiales
La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123
TERCER DÍA CONSECUTIVO
Dejá tu comentario