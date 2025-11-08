RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRAN BRETAÑA Y CIUDADELA

Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

Un llamado alertó a las autoridades de la aparición del cuerpo sobre la rambla Gran Bretaña y Ciudadela.

marineros-en-playas-montevideo.jpg

La Armada Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció flotando en aguas del Río de la Plata a la altura de la Playa del Gas en Montevideo.

Minutos antes de las 23 horas del viernes, un llamado alertó a las autoridades de la aparición del cuerpo sobre la rambla Gran Bretaña y Ciudadela. Cuando el personal naval llegó al lugar constató el hallazgo.

La fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, dispuso el relevamiento técnico y la pericia forense. Personal de técnica forense de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval realizó las pericias y constató que tenía su documentación en un bolsillo del pantalón. Fue identificado como A.H.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.
Seguí leyendo

Encontró una billetera extraviada, usó los documentos y las tarjetas de crédito, y fue imputado
Temas de la nota

Lo más visto

video
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
Policiales

La Policía tiene identificados a mayores y menores de edad que cometieron agresiones en la Escuela 123
TERCER DÍA CONSECUTIVO

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo

Te puede interesar

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia
ASUNCIÓN DE RODRIGO PAZ

Orsi mantuvo una reunión bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos en Bolivia
Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto
EXTREMIDAD INFERIOR

Encontraron restos humanos en el vertedero municipal de la ciudad de Salto
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas
GRAN BRETAÑA Y CIUDADELA

Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que apareció a la altura de la Playa del Gas

Dejá tu comentario