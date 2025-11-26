Una peatona está grave tras ser embestida por un vehículo en un siniestro de tránsito ocurrido minutos antes de las 17 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 16 de la ruta 8, en el Departamento de Montevideo.
Una peatona está grave tras ser embestida por un vehículo cuando intentó cruzar la ruta 8
El siniestro de tránsito ocurrió minutos antes de las 17 horas a la altura del kilómetro 16 en el departamento de Montevideo.
Por causas a determinar, un vehículo que circulaba por ruta 8 embistió a una peatona que pretendía cruzar esa vía de tránsito hacia el este, detalló Policía Caminera. La víctima resultó politraumatizada grave y fue trasladada al Hospital Pasteur.
El tránsito se vio enlentecido en la zona y el tránsito se debió desviar por calle Dionisio Fernández.
Seguí leyendo
Motociclista está grave tras ser embestido por camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
Temas de la nota
Lo más visto
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES
"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
CANELONES
Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA
"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
Flor de maroñas
Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años
TRASLADADO DEL EX-COMCAR
Dejá tu comentario