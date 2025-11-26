Una peatona está grave tras ser embestida por un vehículo cuando intentó cruzar la ruta 8

Una peatona está grave tras ser embestida por un vehículo en un siniestro de tránsito ocurrido minutos antes de las 17 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 16 de la ruta 8, en el Departamento de Montevideo.

Por causas a determinar, un vehículo que circulaba por ruta 8 embistió a una peatona que pretendía cruzar esa vía de tránsito hacia el este, detalló Policía Caminera. La víctima resultó politraumatizada grave y fue trasladada al Hospital Pasteur.

El tránsito se vio enlentecido en la zona y el tránsito se debió desviar por calle Dionisio Fernández.

Temas de la nota peatón

ruta 8

Montevideo