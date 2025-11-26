RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras

El siniestro de tránsito grave tuvo lugar en el barrio Conciliación en la noche de este miércoles. El conductor de la camioneta cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado.

siniestro-grave-conciliación

Un siniestro de tránsito grave con intento de fuga por parte de un conductor tuvo lugar en la noche de este miércoles en las calles Santos y Confederada, en el barrio Conciliación.

Un motociclista de 22 años fue embestido por una camioneta que circulaba en el mismo sentido. El joven fue interceptado cuando intentó doblar.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que los vecinos escucharon el golpe y cuando salieron se percataron que el conductor de la camioneta Fiat Fiorino se había ido de la escena, por lo que salieron a buscarlo.

condenaron a los responsables de matar y enterrar a un hombre en el living de una casa; cumpliran 10 y 7 anos de prision
Seguí leyendo

Condenaron a los responsables de matar y enterrar a un hombre en el living de una casa; cumplirán 10 y 7 años de prisión

El hombre fue retenido a pocas cuadras y declara en la seccional; cuenta con antecedentes por manejar alcoholizado.

El joven motociclista fue trasladado por efectivos policiales en estado grave a un centro de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1993820274542747774&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
Flor de maroñas

Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
"ES IMPOSIBLE, ES INACEPTABLE"

Orsi aclaró sus dichos sobre la seguridad en El Salvador y Bukele: "Es un ejemplo a analizar, no a seguir"
Lubetkin se reunió con Quirno: canciller argentino aseguró que su gobierno no se opondrá a la planta de hidrógeno verde video
ENCUENTRO DE CANCILLERES

Lubetkin se reunió con Quirno: canciller argentino aseguró que su gobierno no se opondrá a la planta de hidrógeno verde
Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario