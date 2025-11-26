"Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó chaparrones en la zona costera entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. El domingo a la hora de la segunda final clásica que se disputa en el Gran Parque Central, es muy probable que llueva.

"Un frente frío se está desplazando muy por el sur que va a tocar de forma muy parcial lo que es la zona costera (...) la temperatura el día viernes no va a ser tan elevada. El resto del país sigue con calor intenso, pero en la zona costera va a dar un alivio", señaló.

Y agregó: "Viernes de noche libre de lluvias . El sábado en la madrugada solamente en la zona litoral y norte y litoral norte del país, hay lluvias".

El meteorólogo dijo que es muy probable que el sábado cuando se desarrolle la Fiesta del Mate en San José no hayan inconvenientes.

"Se complica el domingo. Es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", destacó. La temperatura mínima será de 12°, mientras que la máxima será de 20° y la sensación térmica de 22°, por efecto de la humedad.