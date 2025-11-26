RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes, se prevén chaparrones en la zona costera.

lluvias-calle-montevideo-temporal

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó chaparrones en la zona costera entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. El domingo a la hora de la segunda final clásica que se disputa en el Gran Parque Central, es muy probable que llueva.

"Un frente frío se está desplazando muy por el sur que va a tocar de forma muy parcial lo que es la zona costera (...) la temperatura el día viernes no va a ser tan elevada. El resto del país sigue con calor intenso, pero en la zona costera va a dar un alivio", señaló.

Y agregó: "Viernes de noche libre de lluvias. El sábado en la madrugada solamente en la zona litoral y norte y litoral norte del país, hay lluvias".

domingo caluroso con buena presencia de sol, permanece fresco en la noche, segun nubel cisneros
Seguí leyendo

Domingo caluroso con buena presencia de sol, permanece fresco en la noche, según Nubel Cisneros

El meteorólogo dijo que es muy probable que el sábado cuando se desarrolle la Fiesta del Mate en San José no hayan inconvenientes.

"Se complica el domingo. Es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", destacó. La temperatura mínima será de 12°, mientras que la máxima será de 20° y la sensación térmica de 22°, por efecto de la humedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1993793874469507373&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
Flor de maroñas

Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
"ES IMPOSIBLE, ES INACEPTABLE"

Orsi aclaró sus dichos sobre la seguridad en El Salvador y Bukele: "Es un ejemplo a analizar, no a seguir"
Lubetkin se reunió con Quirno: canciller argentino aseguró que su gobierno no se opondrá a la planta de hidrógeno verde video
ENCUENTRO DE CANCILLERES

Lubetkin se reunió con Quirno: canciller argentino aseguró que su gobierno no se opondrá a la planta de hidrógeno verde
Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Se complica el domingo, es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario