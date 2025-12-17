Una pareja rapiñó una joyería y escapó en un ómnibus con lo robado

La joyería está ubicada en Parque Batlle.

Un hombre y una mujer rapiñaron una joyería en avenida Rivera esquina Brito del Pino, Parque Batlle, en el mediodía de este miércoles. Lo hicieron con un revólver para amenazar a las víctimas.

En ese momento había dos comerciantes, a quienes llevaron hacia el fondo del local. Pese a las cámaras del local y de la zona, actuaron con las caras descubiertas. Lograron llevarse joyas y, tras escapar, se subieron a un ómnibus que los alejó de la zona, según la información primaria con la que contó entonces la Policía.

De momento, ambos se encuentran prófugos. Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia para seguir sus recorridos e intentar identificarlos.

Seguí leyendo Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax

Pese a las amenazas con revólver, no hubo heridos. La Policía Científica perició la escena en busca de huellas dactilares y otras evidencias.

Por el momento, se desconoce el monto de lo hurtado.