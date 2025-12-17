RECIBÍ EL NEWSLETTER
En parque batlle

Una pareja rapiñó una joyería y escapó en un ómnibus con lo robado

La rapiña ocurrió en avenida Rivera y Brito del Pino, en Parque Batlle. Los autores fueron un hombre y una mujer, que están prófugos.

La joyería está ubicada en Parque Batlle.

joyeria-policia-rapiña-avenida-rivera

Un hombre y una mujer rapiñaron una joyería en avenida Rivera esquina Brito del Pino, Parque Batlle, en el mediodía de este miércoles. Lo hicieron con un revólver para amenazar a las víctimas.

En ese momento había dos comerciantes, a quienes llevaron hacia el fondo del local. Pese a las cámaras del local y de la zona, actuaron con las caras descubiertas. Lograron llevarse joyas y, tras escapar, se subieron a un ómnibus que los alejó de la zona, según la información primaria con la que contó entonces la Policía.

De momento, ambos se encuentran prófugos. Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia para seguir sus recorridos e intentar identificarlos.

imputaron a tres medicos por mala praxis a un bebe de 13 meses, que fallecio tras una cirugia de torax
Seguí leyendo

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax

Pese a las amenazas con revólver, no hubo heridos. La Policía Científica perició la escena en busca de huellas dactilares y otras evidencias.

Por el momento, se desconoce el monto de lo hurtado.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
legítima defensa

Fiscal archiva investigación sobre el policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo: los motivos
MALDONADO

Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"

Te puede interesar

Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos, afirmó Orsi sobre proyecto de Bordaberry video
DOMICILIARIA A MAYORES DE 75 AÑOS

"Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", afirmó Orsi sobre proyecto de Bordaberry
Acuerdo Mercosur-UE: No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa, dijo Orsi video
CUMBRE DE Foz do Iguaçu

Acuerdo Mercosur-UE: "No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa", dijo Orsi
Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos, dijo el presidente video
APROBACIÓN DE FIDEICOMISO EN SALTO

"Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos", dijo el presidente

Dejá tu comentario