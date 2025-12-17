Justicia absolvió al militar retirado Alexis Grajales, condenado a 22 años por el crimen de Hugo de los Santos en 1973

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno resolvió absolver al militar retirado Alexis Grajales, que fue condenado a 22 años de cárcel tras el asesinato de Hugo de los Santos en 1973, quien era militante del MLN .

Luego de la resolución judicial, la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad presentó un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia revoque la resolución de Apelaciones.

En la condena de primera instancia, que fue revocada por el tribunal integrado por Dolores Sánchez, Graciela Eustachio y Marcelo Malvar, la jueza Isaura Tórtora acusó a Grajales como coautor, por haber cooperado con el asesinato.

Al respecto, la defensa del acusado, a cargo de Mario San Cristóbal, argumentó que Grajales se había reintegrado el día en que asesinaron a De los Santos y no tenía conocimiento de su detención.

Con respecto a la muerte del militante, se especifica que fue sometido a brutales torturas que llevaron a su muerte. Precisamente, De los Santos murió por un edema pulmonar que fue provocado por los golpes que recibió, según indica el informe médico.

Durante la audiencia, Grajales vio las fotos del cadáver de De los Santos y acotó que “presentan a una persona con síntomas de haber recibido lesiones de carácter inhumano”.

El tribunal argumentó que no existen elementos que logren dar la “certeza racional” sobre la participación de Grajales en los hechos. En cambio, las autoridades sí reconocieron que hay razones que dan la convicción para disponer el procesamiento, pero no así la condena de 22 años.