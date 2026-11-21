Una pareja de 70 y 81 años llegó a su casa este sábado en el barrio Atahualpa, donde la estaban esperando dos delincuentes que la abordó y amenazó con que tenían armas.
Una pareja fue rapiñada dentro su casa en el barrio Atahualpa; los delincuentes se llevaron un arma y $20.000
Cuando el hombre y la mujer, de 70 y 81 años, llegaron a su domicilio los ladrones los estaban esperando y los amenazaron con tener un arma de fuego.
Los hicieron ingresar a la casa, revisaron la vivienda y les robaron un revólver que los ancianos tenían en el lugar y unos 20.000 pesos en efectivo. Luego, se fueron corriendo hacia la bulevar Artigas en dirección hacia General Flores.
Policías del PADO llegaron a la vivienda, recopilaron cámaras de videovigilancia y preservaron el garaje y las habitaciones de la casa donde los delincuentes revolvieron durante la rapiña para que Policía Científica trabaje en busca de evidencia que permita identificarlos. El hombre y la mujer no resultaron lesionados.
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