El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró este sábado que "el gobierno está interesado en que esto se concrete, porque es bueno para el Uruguay" en referencia a la inversión de HIF Global para la construcción de una planta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú.

Ortuño destacó la importancia de la radicación de inversión nacionales y extranjeras para la generación de puestos de trabajo, y principalmente, en el interior del país.

"Hemos estado y continuamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que desde el gobierno y desde el Estado nacional se den las condiciones para que se concrete. En particular, desde el Ministerio de Ambiente, estamos prontos desde abril y así le hemos comunicado a la empresa para avanzar, por ejemplo, en los trámites ambientales para la relocalización", aseguró.

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Ortuño valoró el trabajo en conjunto del gobierno con la empresa que atendió la relocalización de la planta industrial en el cuidado ambiental, ya que la ubicación original estaba muy próxima a un área protegida que se intentó preservar.

"Estamos prontos y a la espera de que la empresa realice los trámites primero ante la Intendencia de Paysandú para lograr las autorizaciones para la construcción en la nueva localización y que luego, cuanto antes, presente al Ministerio la solicitud del aval, de la viabilidad ambiental de localización para empezar con el estudio de impacto ambiental", indicó.

Ortuño aseguró que la inversión de HIF Global está alineada con una meta impulsada por el Ministerio de Ambiente, que es la producción de combustibles alternativos que permitan cuidar el ambiente y atender el calentamiento global.