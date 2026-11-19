Delincuentes rapiñaron un almacén en el barrio Cerrito, amenazaron a la cajera con un revólver y tiraron a un cliente al piso.

Pasadas las 19 horas un delincuente ingresó con casco puesto a un almacén ubicado en la calle Ortíz de Zarate, en el barrio Cerrito, sacó un revólver, redujo a un cliente y amenazó a la cajera.

Enseguida entró un segundo rapiñero, también con el casco puesto y comenzó a robar el dinero de la caja de forma muy violenta.

La cajera les dio todo el dinero y cajas de cigarrillos, mientras les pedía que no le hicieran nada. "Te di todo, por favor, no me hagas nada", se escucha en el video. Los delincuentes les ordenaron que se tiren al piso y salieron del local. Se subieron a una moto roja y se fueron del lugar.

En total, se llevaron unos siete mil pesos. En el local había tres personas y ninguna resultó lesionada. Ahora trabajan los investigadores de la zona operacional III para dar con los rapiñeros.