Encontraron un cuerpo con heridas de arma de fuego en un parque de Colonia

La Policía de Colonia investiga el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el parque Ferrando.

La llamada ingresó al 911 fue por una persona caída. Fue sobre las 12:00 del mediodía. Al llegar los efectivos al lugar, encontraron a la persona que llamó y constataron el cuerpo caído.

La víctima tenía heridas de arma de fuego. Personal de emergencia médica constató esto.

Trabajó la Policía Científica en la escena y continúa la investigación.

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